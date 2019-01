Ulkomaat

Egyptiläinen tv-juontaja tuomittiin pakkotyöhön ja sakkoihin homomiehen haastattelemisesta

Egyptiläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Al-Ghietyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy