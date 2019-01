Ulkomaat

Yliäänipommikone putosi Kuolan niemimaalla, kaksi kuoli

ilmavoimien yliäänipommittaja iskeytyi maahan tiistaina Kuolan niemimaalla. Koneen nelihenkisestä miehistöstä kaksi kuoli onnettomuudessa. Asiasta kertoi uutistoimisto Tass nimettömänä puhuneeseen viranomaislähteeseen viitaten.Onnettomuus tapahtui Tassin mukaan kello 12.40 Suomen aikaa, kun Tupolev 22M3 -pommikone oli valmistautumassa laskuun Olenjan sotilaslentokentälle. Kenttä sijaitsee vajaat sata kilometriä Murmanskista etelään, lähellä Olenegorskin kaupunkia.Tassin mukaan kentän kiitorata on 3,5 kilometrin mittainen ja Venäjän sotilaskenttien yleiseen tapaan betonoitu.kapteeni ja suunnistaja selvisivät onnettomuudesta ensi tietojen mukaan hengissä. Perämies ja koneen aseupseeri kuolivat. Koneen kärsimistä vaurioista tai tuhoutumisesta Tass ei kertonut.Tupolev Tu 22M3 -yliäänipommittaja on neuvostoliittolaisen Tu22M-koneen tällä vuosikymmenellä käyttöön otettu, modernisoitu versio. Sen pisin lentomatka on venäläistietojen mukaan noin 7 000 kilometriä ja huippunopeus 2 300 kilometriä tunnissa.