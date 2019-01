Ulkomaat

Japanilaiset kioskiketjut poistavat pornolehdet valikoimistaan olympialaisten edellä

Kaksi

7-Eleven-kioskiketjun

Vuorokauden

Japanin suurimmista kioskiketjuista poistaa pornolehdet valikoimistaan, kertoo uutistoimisto Reuters.7-Eleven- ja Lawson-ketjujen tarkoituksena on siistiä kioskiensa ilmettä ennen vuoden 2020 kesäolympialaisia Tokiossa.mukaan muutos johtuu myös kioskien asiakaskunnan muutoksesta.”Aikaisemmin 7-Eleveniä käyttivät lähinnä miesasiakkaat ostaakseen pikaruokaa ja juomia, ja tuotevalikoimamme suunniteltiin sen mukaan”, ketjun edustaja kertoo Reutersille sähköpostitse.”Mutta 7-Elevenin kioskien rooli ja käyttö on muuttunut viime vuosina, ja 7-Elevenistä on tullut tärkeä ostospaikka myös perheille, lapsille ja vanhuksille.”Siksi pornolehdille ei löydy enää paikkaa kioskeista. Tähän asti ne ovat olleet liikkeiden etuosassa sekaisin muiden lehtien kanssa.”Otimme huomioon myös ulkomaalaisten asiakkaiden lisääntyvän määrän tulevien rugbyn maailmancupin ja olympialaisten myötä.”ympäri olevat elintarvikekioskit ovat yleisiä Japanissa. Ne myyvät kaikkea kahvista ja alkoholista sukkiin asti. 7-Eleven-kioskeja on uutistoimisto Kyodon mukaan Japanissa 20 000 ja Lawsoneita 14 000.Japanin seitsemän suurimman kioskiketjun kioskeissa käytiin 1,34 miljardia kertaa pelkästään joulukuussa. Vuonna 2018 niissä käytettiin noin 88 miljardia euroa.