165-vuotias ensiäänestäjä ja tuhannen äänestäjän asunto: Turkin oppositio syyttää AKP-puoluetta vaaliluetteloiden vääristelemisestä

Ulkomaat

165-vuotias ensiäänestäjä ja tuhannen äänestäjän asunto: Turkin oppositio syyttää AKP-puoluetta vaaliluetteloi

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliskuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

CHP:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositio

AKP:n mukaan