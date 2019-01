Mieshoitaja pidätetty USA:ssa epäiltynä tiedottomana olleen naisen raiskaamisesta – Nainen synnytti lapsen, jonka isän paljasti dna-testi

Ulkomaat

Mieshoitaja pidätetty USA:ssa epäiltynä tiedottomana olleen naisen raiskaamisesta – Nainen synnytti lapsen, jo

Yhdysvalloissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Naisen