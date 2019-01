Ulkomaat

Microsoftin Bing-hakukoneeseen pääsy estettiin Kiinassa

Microsoftin

Bing

hakukone Bingiin pääsy on estetty Kiinassa, yhtiö kertoi keskiviikkona.”Olemme saaneet varmistuksen, että tällä hetkellä Bingiin ei ole pääsyä Kiinassa”, yhtiö totesi lausunnossaan.Kyseessä on yhdysvaltalaisen teknologiajätin toinen takaisku Kiinassa sitten marraskuun 2017. Tuolloin yhtiön Skype-palvelu poistettiin Applen ja Androidin sovelluskaupoista.Financial Timesin lähteen mukaan Kiinan hallinto määräsi hakukoneen suljettavaksi.oli yksi merkittävimmistä ulkomaisista hakukoneista, joihin Kiinassa on ollut pääsy.Microsoft sensuroi hakukoneesta Kiinan hallinnon arkaluontoisina pitämiä aiheita.