Guardian: Venäläiset tekivät ”Miehemme Salisburyssa” -lautapelin, johon on kuvattu suojapukuisia hahmoja, myrkkypullo ja Skripalien tappoyrityksestä epäillyt agentit Pelin kehittäjien mukaan kyse on vastauksesta länsimaiden medialle, joka on heidän mukaansa raportoinut valheellisesti vuodentakaisesta novitšok-myrkytystapauksesta. Aiemmin Venäjällä on muun muassa valmistettu suklaisia Salisburyn katedraaleja.