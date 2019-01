Kaaokseen ajautuneella Venezuelalla on kaksi kilpailevaa presidenttiä – HS käy läpi, mitä tilanteesta tiedetään

Ulkomaat

Kaaokseen ajautuneella Venezuelalla on kaksi kilpailevaa presidenttiä – HS käy läpi, mitä tilanteesta tiedetää

Venezuela

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä Venezuelassa tapahtuu?

Venezuelan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keitä ovat Venezuelan kilpailevat presidentit?

Juan Guiadó

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miksi Maduro halutaan vallasta?

Oppositio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten kahden presidentin pattitilanteeseen on tultu?

Venezuelalaiset

Onko vallankumouksella mahdollisuuksia onnistua?

Sitä

Mitkä maat tukevat uutta, mitkä vanhaa valtaa?

Erityisesti