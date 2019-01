Fakta

Nimihirviö kieltää keskimatkan ohjukset



INF-sopimus on englanninkieliseltä koko nimeltään Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Elimination of Their Intermediate-Range and Shorter-Range Missiles.



Se koskee maasta laukaistavien, kantamaltaan 500–5 500 kilometrin ballististen ohjusten ja risteilyohjusten hallussapidon, tuotannon ja testilaukaisun sekä niiden laukaisujärjestelmien hallussapidon ja tuotannon.



Se kattaa sekä ydinkärjin että tavanomaisesti aseistetut ohjukset.



Sopimuksen allekirjoittivat Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan ja Neuvostoliiton johtaja Mihail Gorbatšov joulukuussa 1987, ja se astui voimaan kesäkuussa 1988.



Osapuolet hankkiutuivat eroon määrittelyn mukaisesta arsenaalistaan jo ennen Neuvostoliiton hajoamista vuonna 1991.



Neuvostoliiton perillisvaltioista sopimuksessa ovat mukana Venäjän ohella Kazakstan, Ukraina ja Valko-Venäjä.



Monet Euroopan valtiot ovat luopuneet keskipitkän matkan ohjuksistaan, vaikka ne eivät ole mukana sopimuksessa.