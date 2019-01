Ulkomaat

Siirrettäisiinkö Suomen pää­kaupunki Sipooseen tai Siuntioon? Näin toimii Malesian malli, jossa pää­kaupunki l

Putrajaya

Sipulikupoli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Putrajaya

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunkia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Malesiassa

Kaupungin

Putrajayasta

Brasíliasta tehtiin lentokoneen muotoinen, Myanmarin Naypyidaw perustui sotilasjuntan taikauskoon – ”tyhjästä polkaistuja” pää­kaupunkeja on useita

Malesian

Abuja

Brasília

Canberra

Ciudad de la Paz

Dodoma

Naypyidaw

Uusi Kairo