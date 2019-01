Kymmenettuhannet ihmiset osoittivat mieltään Australiassa kansallista juhlapäivää vastaan – alkuperäiskansojen parissa Australia-päivä edustaa kansanmurhaa

Ulkomaat

Kymmenettuhannet ihmiset osoittivat mieltään Australiassa kansallista juhlapäivää vastaan – alkuperäiskansojen

Australiassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sydneyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy