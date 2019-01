Venezuelalla on kenraaleja jopa enemmän kuin Nato-mailla yhteensä, ja he ratkaisevat maan kohtalon – hyötyvät huumekaupasta ja korruptiosta Venezuelan presidenttinä pysyy toistaiseksi se, jonka taakse asevoimat asettuvat. Istuva presidentti Nicolás Maduro on varmistanut, että asevoimien johdolla on maassa lokoisat olot.