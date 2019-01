Pommit räjähtivät kirkossa ja parkkipaikalla Filippiineillä – ainakin 21 ihmistä kuollut ja kymmeniä loukkaantunut

Ulkomaat

Pommit räjähtivät kirkossa ja parkkipaikalla Filippiineillä – ainakin 21 ihmistä kuollut ja kymmeniä loukkaant

Kaksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jolon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy