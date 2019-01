Ulkomaat

Kurdit hyökkäsivät Turkin sotilas­tukikohtaan Irakissa – yksi mielenosoittaja kuoli, kymmenen loukkaantui

Yksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itsehallintoalueen

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005973359.html