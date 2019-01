Kenialaiset rakensivat muovijätteestä purjealuksen – sandaaleista ja muovipulloista kasattu FlipFlopi lähtee merille varoittamaan roskaamisesta

Ulkomaat

Kenialaiset rakensivat muovijätteestä purjealuksen – sandaaleista ja muovipulloista kasattu FlipFlopi lähtee m

Kenialaisesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

FlipFlopiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kenia

Laivaprojektin