Kopla vapautti vangitun toverinsa Ranskassa – ampuivat vankienkuljetus­auton renkaat puhki, kolkkasivat vartij

raskaasti aseistautunutta miestä hyökkäsi maanantaina vanginvartijoiden kimppuun oikeustalon edessä Tarasconin kaupungissa eteläisessä Ranskassa, Avignonin eteläpuolella.Kolmikko vapautti oikeudenkäyntiin matkalla olleen toverinsa ja kaikki neljä pakenivat paikalta. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP.tapahtui, kun vartijat olivat tuomassa 27-vuotiasta vankia 150 kilometrin päästä Beziersistä tuomioistuimen eteen Tarasconiin. Vartijat pysäyttivät autonsa oikeustalon eteen ja olivat juuri soittamassa ovikelloa viedäkseen vangin sisään, kun tämän kumppanit saapuivat paikalle.Kolmikko ampui vankienkuljetusauton renkaat puhki sarjatuliaseilla. Vastarintaa yrittänyt naisvartija kolkattiin ja syytetty tovereineen pakeni paikalta.27-vuotias oli istunut vankilassa syyskuusta 2017 lähtien epäiltynä aseellisesta ryöstöstä ja kuulumisesta rikollisryhmään.kohteeksi joutuneet vartijat eivät käyttäneet aseitaan.”Tilanne oli erittäin väkivaltainen”, nimettömänä esiintynyt Ranskan vankilahallinnon edustaja sanoi AFP:lle. ”Siitä on pitkä aika, kun viimeksi vankikuljetuksen kimppuun on hyökätty sarjatuliasein. Tilanne oli vartijoille järkyttävä ja he toimivat hienosti.”