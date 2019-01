Keskimäärin kuusi ihmistä kuoli joka päivä yrittäessään ylittää Välimeren viime vuonna, arvioi YK:n pakolaisjärjestö

Ulkomaat

Keskimäärin kuusi ihmistä kuoli joka päivä yrittäessään ylittää Välimeren viime vuonna, arvioi YK:n pakolaisjä

Keskimäärin

Viime

Kansainvälinen

kuusi Välimeren yli pyrkivää siirtolaista kuoli viime vuonna joka päivä, ilmenee YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tuoreesta raportista.Kokonaisuudessaan Välimerellä kuoli tai katosi viime vuoden aikana arviolta 2 275 ihmistä, vaikka samaan aikaan Välimeren yli saapuneiden ihmisten määrä laski merkittävästi. Yhteensä noin 139 000 pakolaista ja siirtolaista saapui Eurooppaan. Tulijamäärä on alhaisin viiteen vuoteen.Vuonna 2017 3 139 ihmistä kuoli Välimerellä, mutta Eurooppaan selviytyi reilut 172 000 siirtolaista.Kuolleiden määrä suhteessa tulijamääriin pysyi suunnilleen ennallaan, mutta Libyasta lähtevillä reiteillä kuolleita oli tulijamääriin nähden selvästi edellisvuotta enemmän.vuonna Espanjasta tuli Välimeren yli pyrkivien siirtolaisten ensisijainen kohde. Edellisinä vuosina paine on kohdistunut erityisesti Italiaan ja Kreikkaan. Vuonna 2018 Italiaan saapuneiden määrä putosi rajusti.Italia kiristi viime vuonna linjaansa mereltä saapuvia siirtolaisia kohtaan. Maan uusi populistihallitus esti siirtolaisveneiden rantautumisen Italian satamiin.UNHCR:n mukaan kansalaisjärjestöjen pelastusoperaatioita merellä rajoitettiin viime vuonna aiempaa enemmän.YK:n järjestö kuitenkin muistuttaa, että vaikka pysyvää ratkaisua turvapaikanhakijoiden vastuunjakoon ei Euroopan maiden kesken edelleenkään ole löytynyt, monet jäsenmaat kuitenkin ottivat mereltä pelastettuja vastaan. Moni Euroopan maa suostui myös ottamaan pakolaisia vastaan suoraan Libyasta.siirtolaisuusjärjestö IOM arvioi tiistaina julkaistussa tiedotteessaan, että vuoden 2019 ensimmäisten 27 päivän aikana Välimeren yli on saapunut Eurooppaan 5 757 siirtolaista. Samana ajanjaksona ylityksessä on kuollut IOM:n mukaan 207 ihmistä.Vuonna 2018 vastaavana aikana saapuneiden lukumäärä oli 5 502 ja kuolleiden määrä 242.