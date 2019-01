Ulkomaat

Vaarallisen kovat pakkaset paukkuvat Yhdysvaltojen Keskilännessä – luvassa voi olla jopa –40 astetta

Keskilännessä varaudutaan keskiviikkona erittäin koviin ja jopa vaarallisiin pakkasiin, kertoo uutistoimisto AFP.Kansallinen ilmatieteen laitos on ennustanut, että luvassa voi olla jopa 40 asteen pakkasia alueella, joka kattaa 12 osavaltiota.Muun muassa Chicagossa pakkanen saattaa kiristyä kaikkien aikojen kovimpiin lukemiin, eli alle 32 pakkasasteen. Kova tuuli tekee kylmyydestä vielä hyisempää.yritykset ovat kehottaneet työntekijöitään pysymään kotona, kouluja on suljettu ja satoja lentoja peruutettu.Jopa Yhdysvaltojen posti, joka on tunnettu omistautumisestaan postien perille toimittamiseen sääoloista riippumatta, on ilmoittanut keskeyttäneensä toimitukset Iowassa rajujen pakkasten vuoksi.erityisen hyiseen säähän on kylmän ilman rintama, joka on irronnut napa-aluetta kiertävästä polaaripyörteestä.