Ulkomaat

Sipilä kertoi EU:lle yrittäjätarinan ja kehui hallitustaan – Suora lähetys pääministerin EU-puheesta käynnissä

Bryssel

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheensa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen