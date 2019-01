Ulkomaat

WHO: Syyrian pakolaisleireillä on niin kylmä, että kymmeniä lapsia ja vauvoja on kuollut

Ainakin 29 lasta ja vastasyntynyttä on kuollut pakolaisleirillä Syyriassa kahden kuukauden aikana, useimmissa tapauksissa hypotermiaan, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.



Syyrian koillisosaan Al-Holiin perustetulle leirille on vuodenvaihteessa paennut jopa 23 000 ihmistä.

Jihadistijärjestö Isisin ”kalifaatin” viimeiset rippeet taistelevat lähialueilla Yhdysvaltain tukemia arabi- ja kurdijoukkoja vastaan.



YK vetoaa osapuoliin päästäkseen leiriin jakamaan hätäapua.

Tuhannet ihmiset ovat joutuneet viettämään useita öitä leirin sisääntulotarkastuksessa, jossa ei ole minkäänlaista lämmitystä eikä edes telttoja. Tulijat tarkastetaan, jotta leireille ei pääsisi soluttautumaan Isisin taistelijoita.



Valtaosa paenneista on naisia ja lapsia, jotka ovat eläneet Isisin ”kalifaatin” hirmuvallan alla vuosia ja ovat jo valmiiksi aliravittuja. Monet ovat kävelleet päiväkausia paetakseen taisteluja Deir al-Zorista.



Leirin asukasmäärä on WHO:n mukaan kolminkertaistunut kahdessa kuukaudessa. Itse leiri on syntynyt melkein tyhjästä.



Ennen Isisin ”kalifaatin” perustamista 2015 Al-Holissa oli arviolta vain 3 000 asukasta.

