Tutankhamonin hauta siivottiin turistien sormeilemista seinistä – video näyttää juuri avatun kammion

hauta avattiin pitkän restauroinnin jälkeen uudelleen turisteille Egyptissä. Kuninkaiden laaksossa olevaa turistikohdetta kunnostettiin liki kymmenen vuotta.Hauta avattiin alun perin yleisölle 1930-luvulla, mutta turistien tulva johti kammion rapistumiseen. Moni matkailija on sorkkinut esimerkiksi arvokkaita seinämaalauksia.Egyptin viranomaiset aloittivat haudan konservoinnin vuonna 2009 yhdessä amerikkalaisten tutkijoiden kanssa. Remontissa uusittiin myös liikkumisjärjestelyjä ja ilmanvaihtoa, koska aavikolta sisään tulevat turistit levittävät tietämättään pölyä ja kosteutta.Tämän jutun alussa olevalta videolta voit katsoa, miltä uudistettu hauta nykyään näyttää.oli Egyptin ”lapsifaaraona” noin 3 300 vuotta sitten. Hän kuoli yllättäen vain noin 19-vuotiaana, tiettävästi joko sotatantereella tai henkirikoksen uhrina. Faarao haudattiin pienehköön hautakammioon, joka luultavasti ei ollut hänelle tarkoitettu.Tutankhamon tunnetaan etenkin hänen suuresta ja historiallisesti arvokkaasta kuolinnaamiostaan, joka on esillä museossa Kairossa.Egypti on viime vuosina paljastanut aiemmin tuntemattomia hautoja ja restauroinut turistikohteita. Julkisuustempauksilla maa yrittää houkutella takaisin turisteja, joiden määrä putosi vuonna 2011 alkaneiden levottomuuksien jälkeen.