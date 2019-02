Ulkomaat

Kysely: Vladimir Putinin suosio on palannut Krimin valloitusta edeltävälle tasolle

Moskova

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moskovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vallanpitäjien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005968014.html

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005974538.html