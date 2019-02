Ulkomaat

Britannia närkästyi: EU kutsui Gibraltaria ”siirtomaaksi”

Britannia

Noin 30 000

protestoi perjantaina Euroopan unionille, kun sen lakiehdotuksessa luonnehdittiin Gibraltaria ”siirtomaaksi”, kertoo uutistoimisto Reuters.EU-säädös itsessään on neutraali tai jopa myönteinen. Siinä esitetään Britannian kansalaisille 90 päivän viisumivapautta unionimaihin, vaikka brexit tapahtuisi ilman erosopimusta.Esityksessä käytetty sanamuoto Gibraltarista Britannian ”siirtomaana” sen sijaan herättää Lontoossa närää.asukkaan ja seitsemän neliökilometrin Gibraltar on virallisesti ”Britannian merentakainen alue”. Britannialla ja Espanjalla on ollut jo pitkään kiistaa alueen omistuksesta.Reutersin mukaan Britannian EU-edustustosta on protestoitu sanamuotoa.”Gibraltar ei ole siirtomaa, ja on täysin sopimatonta kutsua sitä sellaiseksi”, edustustosta sanottiin.