Ulkomaat

Tutkimus: Eurooppalaiset löysivät Amerikan, surmasivat 10 prosenttia maailman väestöstä ja aiheuttivat teoilla

1400-luvun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijaryhmä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hiilidioksidin

Ilmastonmuutos