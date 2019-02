Ulkomaat

Brasilian pato-onnettomuudessa jo 115 kuollutta – viranomaisten julkaisema video näyttää, kuinka pato sortui

Brasiliassa

Toissa perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaivos

Pato-onnettomuus