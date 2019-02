Virginian kuvernööri poseerasi Ku Klux Klan -asussa tai kasvot mustattuina – demokraattikollegat vaativat hänen eroaan

Ulkomaat

Virginian kuvernööri poseerasi Ku Klux Klan -asussa tai kasvot mustattuina – demokraattikollegat vaativat häne

Yhdysvaltain

Northamin eroa

Northam

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ralph Northam