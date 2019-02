Ulkomaat

Lentokenttä evakuoitiin Brisbanessa turvallisuusuhan vuoksi – kukaan ei loukkaantunut

Brisbanen kansainvälinen lentokenttä Australiassa evakuoitiin lauantaina hätätilanteen vuoksi, kertovat useat kansainväliset mediat. Kenttä on yksi Australian suurimmista.



Queenslandin poliisi ilmoitti Twitterissä ottaneensa lentokentältä kiinni yhden miehen. Tilanne on poliisin mukaan hallinnassa, mutta poliisi on yhä paikan päällä.

Mies on kuljetettu poliisiasemalle kuulusteltavaksi.

Lentokentällä tapahtui välikohtaus, josta ei ole vielä annettu tarkempia tietoja julkisuuteen. Silminnäkijähavainnot tapahtuneesta vaihtelevat. Osa on kertonut nähneensä miehen veitsen kanssa, mutta poliisi ei ole vahvistanut tietoja. Asialla ei ole Queenslandin poliisin mukaan kytköksiä terrorismiin, vaan kyseessä on perheväkivaltaan liittyvä tapaus.

Lento- ja junaliikenne on pysäytetty. Brisbanen lentokentän Twitter-tilillä kerrotaan, että normaaliin toimintaan pyritään palaamaan mahdollisimman nopeasti.