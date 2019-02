Ulkomaat

Suomi voisi olla maailman uusi Norja, jos tajuamme ottaa mallia Kaliforniasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Energia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime syksynä Yhdysvaltain Kalifornia sääti tärkeän lain. Se velvoittaa osavaltion tuottamaan kaiken sähkönsä puhtaalla energialla vuoteen 2045 mennessä – ilman hiilidioksidipäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta.Se on valtava päätös. Kalifornia on maailman viidenneksi suurin talous, suurempi kuin vaikkapa Ranska tai Intia. Kalifornia on myös suunnannäyttäjä, jota muu maailma on viime vuosikymmenet seurannut oli kyse mikrosiruista, älypuhelimista tai internetsovelluksista.Ilmastoasioissa Kalifornia toimii vastoin sitä suuntaa, johon presidentti Donald Trump yrittää Yhdysvaltoja viedä. Trump on määrännyt Yhdysvallat irtautumaan Pariisin sopimuksesta.Kalifornian linja on silti voitolla. Koviin päästövähennyksiin on sitoutunut myös suuri joukko muita osavaltioita, kaupunkeja ja yrityksiä Yhdysvalloissa yhteisessä ilmastolupauksessaan (America’s Pledge on Climate). Mukana olijat muodostavat yli puolet Yhdysvaltain väestöstä ja taloudesta.Lupauksessa on mukana tuhansia liikeyrityksiä. Ne näkevät ilmastonmuutoksessa ennennäkemätön tilaisuuden tehdä rahaa.on maailman suurimpia bisneksiä. Pelkästään öljyn ja maakaasun markkinat lasketaan 2000 miljardin dollarin arvoisiksi. Ja nyt nämä valtavat markkinat menevät uusiksi. Fossiilisista polttoaineista pyritään eroon kiihtyvää tahtia.Harvoin maailman taloushistoriassa on nähty tällaista disruptiota. Yleensä muutokset ovat yllättäviä. Nyt muutoksen suunta on kaikkien tiedossa.Globaaleissa sijoitusrahastoissa on jo siirretty miljardeja pois fossiilisten polttoaineiden aloilta ja sijoitettu varoja sinne, mistä uusien tuottojen odotetaan tulevan: uuteen ympäristöteknologiaan.Fossiilisen energian maailmassa voittajia ovat olleet ne, joille on siunautunut luonnonvaroja. Öljy ja kaasu ovat tuoneet Venäjälle, Saudi-Arabialle ja Nigerialle vaurautta ja valtaa, joiden luomiseen niiden kyvyt eivät muuten olisi riittäneet.Uudessa maailmassa on toisin. Voittajia ovat ne jotka luovat ja kaupallistavat uudet energiatekniikat. Kyse on koko joukosta uusia tapoja, tuottaa, säästää, varastoida ja siirtää energiaa. Parhaat menestymisen edellytykset kisassa ovat korkean koulutuksen ja teknologian mailla. Suomi voi olla seuraava energiamahti, uusi Norja.Valtion innovaatiorahoittaja Business Finland (aiemmin Tekes) on rahoittanut yli 400:a erilaista energia- ja ilmastohanketta. Jos niistä yksikin nousee maailmanhitiksi, tiedossa on paljon työpaikkoja ja hyvinvointia.talous kasvoi 15 prosenttia vuosina 2005–2015. Samaan aikaan sen kasvihuonepäästöt vähenivät 11,5 prosenttia. Tämä vähennys ei alkuunkaan riitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Mutta se kertoo, etteivät ilmastotoimet ja talouskasvu välttämättä ole ristiriidassa. Yritykset ja markkinat voivat edistää sitä, ihmiskunta ottaa käyttöön ilmaston kannalta parempia ratkaisuja.On toki välttämätöntä ja järkevää vähentää yletöntä kulutusta. Moni ihminen tekee niin ajatellen yleistä hyvää. Mutta ihmiset ovat myös itsekkäitä ja ahneita eivätkä kaikki halua luopua asioista vain sen takia, että maailma saattaa pelastua.Lisäksi merkittävä osa kuluttamisesta perustuu todellisiin tarpeisiin. Tarve liikkua, lämmittää asuntoa, pyörittää tehdasta tai syödä proteiinia ei katoa. Mikä siis saa kotitalouden, tehtaan tai kunnan valitsemaan tarpeisiinsa vaihtoehdon, joka on ilmaston kannalta parempi? Ainakin se, että vaihtoehtoinen ratkaisu on helposti saatavilla. Ja vielä todennäköisemmin se, että tämä ratkaisu on halvempi.Uusiutuvassa energiassa on jo nähty huima käänne. Kymmenen vuotta sitten aurinkovoimaa pidettiin liian kalliina. Sitten Kiina alkoi valmistaa valtavia määriä aurinkopaneeleita. Niiden hinta laski rajusti. Seurauksena aurinkoenergian käyttö maailmassa on kymmenkertaistunut.Sama suunta on tuulivoimalla. Ruotsin tuulivoimatavoitetta vuoteen 2030 pidettiin hullun kunnianhimoisena. Mutta viime vuosina tuulivoimaloita on rakennettu niin paljon, että Ruotsin tavoite täyttyy jo nyt yli kymmenen vuotta etuajassa.Ruotsi on julistanut aikovansa maailman ensimmäiseksi maaksi, joka tuottaa sähkönsä fossiilittomalla energialla. Ajatus on sama kuin Kalifornialla. Tulevaisuuden jättibisneksessä kannattaa olla edelläkävijä. Bonuksena maailma saattaa pelastua.