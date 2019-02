Ulkomaat

Turvaa hakeva saa Yhdysvalloissa pannan nilkkaan ja joutuu kuukausien jonoon – sitten uhkaa paluu lähtöruutuun

McAllen, Texas

Bussista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saapuminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ensimmäisestä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Selvityksiä

Nyt

https://dynamic.hs.fi/2019/salvador/?_ga=2.9478579.744232032.1549006096-1950853678.1445625537

https://dynamic.hs.fi/2019/reynosa/?_ga=2.250075974.1336342265.1548995660-1523216343.1525494837