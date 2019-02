Ulkomaat

Ainakin seitsemän kuollut ja yli 20 loukkaantunut bussiturmassa Venäjällä, kyydissä oli kymmeniä lapsia

Moskovan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuus