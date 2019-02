Ulkomaat

Viimeiset turvapaikkaa hakevat lapset pääsevät pois Naurulta

Pian Naurun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Australian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lue HS:n toimittajan Sami Sillanpään juttu Naurulta:

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005885753.html

”Asuinolot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Australia on