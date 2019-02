Etelämantereen jäätiköstä löytyi 40 neliökilometrin kokoinen vedenalainen luola – nopeuttaa jäätikön sulamista entisestään

Ulkomaat

Etelämantereen jäätiköstä löytyi 40 neliökilometrin kokoinen vedenalainen luola – nopeuttaa jäätikön sulamista

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vedenalaisten

https://www.nytimes.com/2019/02/01/climate/thwaites-glacier-antarctica-cavity.html?action=click&module=Discovery&pgtype=Homepage

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

New York Times

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin