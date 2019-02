Ulkomaat

Neljä kuollut Nepalissa kuukauden sisällä kuukautisiin liittyvän perinteen takia

Nepalissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Chhaupadi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Menstruoiva

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nepalin