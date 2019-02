Ulkomaat

Venäjä kiristää otettaan Minskistä – Öljykiista herätti kysymyksen, onko Valko-Venäjä seuraava Krim

Minsk

Paikallisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puheet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lopulta

Asiaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valko-Venäjällä

Varsinkin

Ajatushautomo

Lukašenka

Pena-baarissa