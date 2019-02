Saksa vastaa Trumpin paineeseen ja sitoutuu nostamaan puolustusmenojaan kolmanneksella vuoteen 2024 mennessä – Saksa jää silti Naton kahden prosentin tavoitteesta

Ulkomaat

Saksa vastaa Trumpin paineeseen ja sitoutuu nostamaan puolustusmenojaan kolmanneksella vuoteen 2024 mennessä –

Berliini

Saksa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nato-maat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksalle