Ulkomaat

Trumpin puheessa yllättävintä oli yllätysten puute, siksi suurta draamaa ja symboliikkaa haettiin muualta

Washington

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Enimmäkseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seurasin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy