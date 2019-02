Ulkomaat

Euroopassa oli viime vuonna eniten tuhkarokkotapauksia tällä vuosikymmenellä – 72 ihmistä kuoli tautiin

Euroopassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhkarokko

Tammikuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy