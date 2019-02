Kolumbialaismies yritti salakuljettaa heroiinia kätkemällä huumeita koiranpentujen sisään – tuomittiin vankeuteen Yhdysvalloissa

Ulkomaat

Kolumbialaismies yritti salakuljettaa heroiinia kätkemällä huumeita koiranpentujen sisään – tuomittiin vankeut

Kolumbialainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eloon