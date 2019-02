Isisin hallitsema alue on enää Töölön kokoinen läntti Syyrian autiomaassa – ”kalifi” Abu Bakr al-Baghdadi ilmeisesti selvisi omien murhayrityksestä

Ulkomaat

Isisin hallitsema alue on enää Töölön kokoinen läntti Syyrian autiomaassa – ”kalifi” Abu Bakr al-Baghdadi ilme

Jihadistijärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Isisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viimeiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jihadisteista

Isis

Vaikka