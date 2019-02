Doire Finn, 23, kasvoi Pohjois-Irlannin rajalla vartiotornin varjossa isosiskojen alakoulun pelätessä pommeja – Nyt hän kampanjoi brexitiä vastaan: ”On katastrofi, jos vapaa liikkuminen vaikeutuu” Finn on ”rauhan lapsi”, joka on saanut nauttia vakaudesta. Nyt Britannian EU-ero uhkaa rauhansopimuksen saavutuksia. Pohjois-Irlannin rajan avoimuus on brexit-sovun viimeinen kipupiste.