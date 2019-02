Ulkomaat

Hiilestä luopuva Saksa on kaasuputken vanki

Berliini

Ranska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nord Stream 2

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaasuputki on Saksassa huomattava sisäpoliittinen kysymys.

Saksalle

Kaasuputki