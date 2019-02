Ulkomaat

Amazon-miljardööri Jeff Bezos riemastutti amerikkalaisia käyttämällä blogissaan sanaa, jota ei ole

Jos on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itse sisällön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kielitietoiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Amerikkalaisessa