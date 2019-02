Venäjän pyrkimys kohti ”suvereenia internetiä” etenee – Lakiesitys pohjustaa Venäjän eristämistä muusta internetistä

Ulkomaat

Venäjän pyrkimys kohti ”suvereenia internetiä” etenee – Lakiesitys pohjustaa Venäjän eristämistä muusta intern

Moskova

Internet-sensuurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joulukuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Heti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tietokonejätti