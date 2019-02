Ulkomaat

Algerian presidentti Abdelaziz Bouteflika, 81, pyrkii viidennelle hallintokaudelleen

Algerian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bouteflikaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bouteflikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Bouteflika

Oikaisu 10.2. kello 23.01: Täsmennetty tekstiin, että Bouteflika sai vuonna 2013 sairaskohtauksen. Aikaisemmin tekstissä luki aivohalvaus, mutta sairaskohtauksesta ei ole kerrottu tarkkaan.