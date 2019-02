Ulkomaat

Uusi hallinnon sulku uhkaa Yhdysvaltoja

Yhdysvaltojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erimielisyydet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Shelbyn mukaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Trump haluaa