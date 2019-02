Ulkomaat

Ainakin 99 kuoli myrkylliseen alkoholiin Intiassa

99 ihmistä on kuollut juotuaan myrkyllistä alkoholia Pohjois-Intiassa. Lisäksi suuri määrä ihmisiä on joutunut sairaalaan.Tietoja kuolleista on virrannut kolmen viime päivän aikana Uttar Pradeshin ja Uttarakhandin osavaltioista. Poliisin mukaan myrkyllinen juoma sisälsi metanolia. Kuolemantapausten vuoksi alkoholin salakauppiaita vastaan on aloitettu tehoisku.Joillakin Intian maaseutualueilla valmistetaan yleisesti halpaa alkoholijuomaa, johon usein lisätään myrkyllistä metanolia.sokeuttaa tai aiheuttaa maksavaurion tai kuoleman.Tuhansia laittoman alkoholin kauppaan kytkeytyviä ihmisiä on otettu kiinni poliisin tehoiskussa.Joka vuosi sadat köyhät intialaiset kuolevat myrkytykseen juotuaan alkoholia.