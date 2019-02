Brexit-päivä lähenee, mutta mitään ei tapahdu – jopa brittiparlamentaarikot kyllästyivät Mayn brexit-puheisiin ja valuivat hiljalleen ulos istuntosalista

Ulkomaat

Brexit-päivä lähenee, mutta mitään ei tapahdu – jopa brittiparlamentaarikot kyllästyivät Mayn brexit-puheisiin

Lontoo

Britannian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

May

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppositiojohtaja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Pääministeriltä

Britanniassa