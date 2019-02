Ulkomaat

Ilmastonmuutos lisää luonnon­katastrofeja, mutta niihin varautuminen on retuperällä jopa Ruotsissa –”Katastrof

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Japanilainen