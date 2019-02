Ulkomaat

Ruotsin ilmavoimat haluaa kaksinkertaisesti hävittäjiä Suomeen verrattuna

Tukholma

Ruotsin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helgesson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lobbaus