Iranissa verinen itsemurhaisku vallankumous­kaartia vastaan

vaikutusvaltaista vallankumouskaartia vastaan tehdyssä itsemurhaiskussa kuoli keskiviikkona ainakin 27 ja haavoittui parisenkymmentä vallankumouskaartilaista. Yksi viime aikojen verisimmistä iskuista tehtiin vallankumouskaartin linja-autoa vastaan Kaakkois-Iranissa.Vallankumouskaarti on Iranissa hyvin vaikutusvaltainen asevoimien eliittijoukko, jonka tehtävä on valvoa islamin puhtautta.Farsin mukaan iskun teki sunnalainen jihadistijärjestö Jaish al-Adl. Aiemmin iskuja on tehnyt Iranissa myös niin ikään sunnalainen jihadistijärjestö Isis. Iran on puolestaan maailman johtava shiialaisvaltio.Jaish al-Adl on luokiteltu Iranissa terroristijärjestöksi.Keskiviikon isku oli Iranissa poikkeuksellisen tuhoisa. Viime syyskuussa 24 ihmistä kuoli sotilasparaatiin tehdyssä iskussa Ahvazissa.